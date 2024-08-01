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Олимпиада-2024: Казахстанки не пробились в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки

Сегодня, 17:03
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t.me/olimpicgames_Kazteamfan Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: t.me/olimpicgames_Kazteamfan

В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 состоялись женские квалификационные соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений (50 метров), передаёт BaigeNews.kz.

Команду Казахстана представляли Александра Ле и Арина Алтухова. Главной задачей спортсменок было завершить отборочный раунд в числе восьми лучших. Именно столько атлеток попадали в финал.

В итоге Александра Ле показала десятый результат (587 очков), а Арина Алтухова - 13-й (586 очков). Таким образом, казахстанки не пробились в финал.

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