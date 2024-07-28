Олимпиада-2024: Казахстан занимает седьмое место в общем медальном зачёте

Казахстанская сборная уверенно идёт вперед на Олимпийских играх, занимая седьмое место в общем медальном зачёте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Напомним, в копилке сборной две бронзовые и одна золотая медаль. Первую медаль для страны завоевала команда по пулевой стрельбе Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Вчера дзюдоист Елдос Сметов принес стране золотую медаль, что стало значимым достижением для Казахстана. Сегодня дзюдоист Гусман Кыргызбаев добавил в копилку сборной бронзовую медаль, подтверждая высокий уровень казахстанского спорта.