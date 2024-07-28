Олимпиада-2024: Казахстан занимает седьмое место в общем медальном зачёте
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
142Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанская сборная уверенно идёт вперед на Олимпийских играх, занимая седьмое место в общем медальном зачёте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.
Напомним, в копилке сборной две бронзовые и одна золотая медаль. Первую медаль для страны завоевала команда по пулевой стрельбе Александра Ле и Ислам Сатпаев.
Вчера дзюдоист Елдос Сметов принес стране золотую медаль, что стало значимым достижением для Казахстана. Сегодня дзюдоист Гусман Кыргызбаев добавил в копилку сборной бронзовую медаль, подтверждая высокий уровень казахстанского спорта.
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