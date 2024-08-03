Олимпиада-2024: Карина Ибрагимова потерпела поражение в 1/8 финала по боксу

Карина Ибрагимова, выступающая за команду Казахстана по боксу в категории до 57 килограммов, потерпела поражение в стартовом поединке на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Противником Карины в 1/8 финала была Эшлиян Лосада Мотта (Пуэрто-Рико). В первом раунде казахстанка побывала в нокдауне и проиграла трехминутку со счетом 3:2. Также Мотта была сильнее по мнению судей и в следующем раунде - 4:1.

У Ибрагимовой был шанс победить в бою. Для этого необходимо было уверенно забирать третий раунд. Однако соперница была лучше и в нем - 5:0 и одержала победу, пробившись в 1/4 финала.