Олимпиада-2024: итоги пятнадцатого (10 августа) дня выступления казахстанцев

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан подвело итоги выступления казахстанских спортсменов на пятнадцатый день (10 августа) олимпийских соревнований в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Вольная борьба

Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 97 кг, несмотря на поражение в четвертьфинале, получил возможность принять участие в утешительном поединке.

Велотрек

Андрей Чугай принял участие в соревнованиях по велоспорту на треки в кейрине.

Спортсмен финишировал пятым в своей группе в отборе и не смог пробиться в 1/4 финала. Чугай продолжит выступление в утешительном раунде.

Современное пятиборье

Елена Потапенко, выступавшая в полуфинале группы А, набрала 1301 очко и заняла 15-е место.

Брейкинг

Лидер сборной Казахстана по брейкингу Амир Закиров в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже уступил чемпиону мира из США Виктору Монтальво. Оценки 9 судей по итогам 3 раундов: 0-3 (0-9, 1-8, 2-7).

После пятнадцатого дня Олимпиады в копилке сборной Казахстана 1 золотая, 3 серебряная, 3 бронзовые медали.