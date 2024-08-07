Олимпиада-2024: итоги одиннадцатого дня соревнований
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан подвело итоги выступления казахстанских спортсменов на одиннадцатый день олимпийских соревнований в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
Бокс
Назым Кызайбай (50 кг) дошла до полуфинала и уступила в бою китайской боксерше Ву Ю. Назым завершила Олимпийские игры с бронзовой медалью.
Греко-римская борьба
Казахстанкий борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) вышел в финал, опередив представителя Азербайджана Санана Сулейманова в полуфинале. Спортсмен поборется за золотую медаль.
Скалолазание
Амир Маймуратов прошел отбор и вышел в четвертьфинал. Соотечественник побил олимпийский рекорд с показателем 4,89 секунды.
Гребля на байдарках и каноэ
В гонке на 500 метров представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий показали пятый результат. Пробиться в полуфинал напрямую не удалось. В этот раунд выходили только первые два экипажа из каждого заезда.
В гребле на 500 метров на каноэ- двойках следи женщин выступили Мария Бровкова и Руфина Искакова. Они заняли 4-е место в своей группе. Спортсменки преодолели дистанцию за 2 минуты 1,76 секунды.
В гребле на 500 метров на каноэ пара Сергея Емельянова и Тимура Хайдарова показали последний результат в своем четверть финальном заезде. Показатель времени-1: 45.94 секунды. Далее они примут участие в финале В.
Легкая атлетика
Давид Ефремов стартовал во втором забеге, однако был дисквалифицирован из-за фальстарта.
Таким образом, Ефремов завершил свое выступление на Олимпийских играх.
После одиннадцатого дня соревнований в копилке сборной Казахстана 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые медали.
Самое читаемое
- Жители посёлка Бурабай заявили протест против строительства зоны отдыха на горе
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто
- У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы