Олимпиада-2024: итоги одиннадцатого дня соревнований

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан подвело итоги выступления казахстанских спортсменов на одиннадцатый день олимпийских соревнований в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Бокс

Назым Кызайбай (50 кг) дошла до полуфинала и уступила в бою китайской боксерше Ву Ю. Назым завершила Олимпийские игры с бронзовой медалью.

Греко-римская борьба

Казахстанкий борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (77 кг) вышел в финал, опередив представителя Азербайджана Санана Сулейманова в полуфинале. Спортсмен поборется за золотую медаль.

Скалолазание

Амир Маймуратов прошел отбор и вышел в четвертьфинал. Соотечественник побил олимпийский рекорд с показателем 4,89 секунды.

Гребля на байдарках и каноэ

В гонке на 500 метров представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий показали пятый результат. Пробиться в полуфинал напрямую не удалось. В этот раунд выходили только первые два экипажа из каждого заезда.

В гребле на 500 метров на каноэ- двойках следи женщин выступили Мария Бровкова и Руфина Искакова. Они заняли 4-е место в своей группе. Спортсменки преодолели дистанцию за 2 минуты 1,76 секунды.

В гребле на 500 метров на каноэ пара Сергея Емельянова и Тимура Хайдарова показали последний результат в своем четверть финальном заезде. Показатель времени-1: 45.94 секунды. Далее они примут участие в финале В.

Легкая атлетика

Давид Ефремов стартовал во втором забеге, однако был дисквалифицирован из-за фальстарта.

Таким образом, Ефремов завершил свое выступление на Олимпийских играх.

После одиннадцатого дня соревнований в копилке сборной Казахстана 1 золотая, 1 серебряная, 3 бронзовые медали.