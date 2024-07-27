Олимпиада 2024: Ирина Юнусметова не смогла пробиться в финал по пулевой стрельбе

Завершилась квалификация олимпийских соревнований по пулевой стрельбе из пневматического пистолета (10 метров) среди женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В этом виде программы Казахстан представляла Ирина Юнусметова. Для того, чтобы выйти в финал необходимо было завершить квалификацию в числе восьми лучших.

Однако Юнусметова показала 11 результат, тем самым завершив своё выступление.

Ранее Александра Ле и Ислам Сатпаев принесли стране первую медаль. Они стали третьими в соревнованиях среди смешанных команд (пневматическая винтовка, 10 метров). Первая "бронза" казахстанских пулевиков на Олимпиаде-2024 оказалась исторической.

Между тем, казахстанец Никита Чирюкин в стартовом раунде показал 16 результат. Это не позволило ему выйти в финал.