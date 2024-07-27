Олимпиада-2024: Елдос Сметов одолел лидера мирового рейтинга и прошёл в полуфинал

Двукратный олимпийский призёр Елдос Сметов вышел в полуфинал в весовой категории 60 кг, победив лидера мирового рейтинга, серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ян Ю Вэй из Тайбэя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

Напомним, что в полуфинале чемпионата мира в Ташкенте в 2022 году Елдос и Янг боролись, и победа досталась сопернику. Ю Вэй — победитель летних Азиатских игр в Ханчжоу в прошлом году.

Ранее в стартовой схватке Сметов одолел Торнике Чакадуа из Нидерландов. Во втором раунде казахстанцу противостоял украинец Дильшот Халматов. Сметов заработал балл и смог удержать преимущество до завершения схватки.