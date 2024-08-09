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Олимпиада-2024: Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов

Сегодня, 01:19
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НОК РК Сегодня, 01:19
Сегодня, 01:19
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Фото: НОК РК

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

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