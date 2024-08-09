Олимпиада-2024: Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов
Сегодня, 01:19
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Сегодня, 01:19Сегодня, 01:19
64Фото: НОК РК
Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
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