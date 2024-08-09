Олимпиада-2024: Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов

Серебряный призер Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев принял участие в чествовании атлетов в Парке чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Более 10 тысяч человек приветствовали нашего спортсмена в столице Франции!