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Олимпиада-2024: Андрей Чугай стал пятым на старте соревнований по велоспорту на треке

Сегодня, 21:19
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Сали Сапиров/olympic.kz Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: Сали Сапиров/olympic.kz

На Олимпийских играх-2024 в Париже стартовали соревнования по велоспорту на треки в кейрине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец Андрей Чугай принял участие в предварительном раунде. В своем заезде спортсмен показал пятый результат.

Напрямую в 1/4 финала пробиться не удалось, так как этот раунд выходили по два атлета из каждого заезда.

Чугай продолжит выступление в утешительном раунде.

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