Олимпиада-2024: Андрей Чугай стал пятым на старте соревнований по велоспорту на треке
Сегодня, 21:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
100Фото: Сали Сапиров/olympic.kz
На Олимпийских играх-2024 в Париже стартовали соревнования по велоспорту на треки в кейрине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанец Андрей Чугай принял участие в предварительном раунде. В своем заезде спортсмен показал пятый результат.
Напрямую в 1/4 финала пробиться не удалось, так как этот раунд выходили по два атлета из каждого заезда.
Чугай продолжит выступление в утешительном раунде.