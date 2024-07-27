Абиба Абужакынова одолела бронзовую призёрку Олимпиады в Токио
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
108Фото: Сали Сабиров
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова успешно стартовала на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В первом раунде соревнований в весовой категории до 48 килограммов казахстанка встречалась с Широй Ришони, представляющей Израиль. Кстати, Ришони стала бронзовым призером на Олимпиаде в Токио.
Абиба уверенно провела схватку, заработала балл и одержала итоговую победу. Следующая соперница опредлится позже.