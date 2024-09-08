Ольга Рыпакова избрана членом исполнительного комитета Олимпийского совета Азии
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Председатель Комиссии спортсменов Национального Олимпийского комитета Казахстана вошла в состав Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Кандидатура олимпийской чемпионки была представлена на рассмотрение Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения, которая в данный момент проходит в Дели (Индия).
За Ольгу Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно. Отметим, что в Исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона.
Также в рамках события состоялись выборы президента ОСА. Главой избран Раджа Рандхир Сингх Индия из Индии.
Исполнительный комитет ОСА — это руководящий орган организации, состоящий из вице-президентов и представителей по регионам, а также председателей комиссий и руководителей организационных комитетов. Он отвечает за рассмотрение и принятие важных решений в деятельности ОСА.
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