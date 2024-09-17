Олаф Шольц в Казахстане: какие цели Германия преследует в регионе ЦА

В эти дни Астана вновь стала площадкой для важного международного события – с официальным визитом в Казахстан приехал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Канцлер провёл встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили широкий круг вопросов, касающихся экономического и политического сотрудничества между Германией и Казахстаном. Сегодня обсуждение стратегии взаимодействия продолжится в рамках второго заседания в формате "С5 + Германия". Подробнее в материале BaigeNews.kz.

В чем интерес?

Политолог Айдар Амребаев подчеркивает, что современная международная политика в Центральной Азии стремится к оптимизации.

"Германия как один из ключевых игроков Европейского Союза и в целом Запада пытается перенастроить международный порядок, в том числе и в нашем регионе. Этим обусловлен интерес Олафа Шольца к таким ключевым игрокам Центральной Азии, как Узбекистан и Казахстан, и в целом к Центральной Азии", - поделился своим мнением политолог.

По его словам, в Казахстан Шольц приехал, в первую очередь, для того, чтобы сверить часы с ключевыми игроками.

"Он был в Узбекистане, потом провел переговоры с нашим президентом. Также сегодня пройдет второе заседание в формате "С5 + Германия". Как известно, в сентябре прошлого года лидеры стран ЦА были в Германии. Там состоялся достаточно заинтересованный разговор о том, как отношения или позиционирование стран ЦА может влиять на изменение ситуации в Евразии", - отметил Амребаев.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что на фоне имеющихся проблемных зон и турбулентности между Западом и Россией, ключевые страны Запада, такие как Франция, Германия, Великобритания апробируют новую конфигурацию взаимодействия и обеспечения энергоресурсами.

"Немецкий канцлер выражает очень большую заинтересованность, чтобы место России заместили иные альтернативные игроки – поставщики нефтегазовых ресурсов, а также возможные поставщики актуальных ресурсов, как литий, зеленый водород", - сказал Айдар Амребаев.

Экономическое сотрудничество

Одним из ключевых моментов встречи лидеров Германии и Казахстана стало обсуждение углубления интеграции в торгово-экономической и инвестиционной сферах. После переговоров в узком составе Касым-Жомарт Токаев отметил, что Германия является одним из основных торговых партнеров Казахстана и входит в число ведущих инвесторов в нашу экономику.

В прошлом году двусторонний товарооборот вырос почти в 1,5 раза и составил около 4 млрд долларов. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За последние семь месяцев объем взаимной торговли превысил 2,3 млрд долларов. С 2005 года прямые инвестиции из Германии составили около 6,7 млрд долларов. Отрадно, что 90 процентов этих средств приходится на несырьевой сектор. Сегодня в Казахстане работает более тысячи компаний с долей немецкого капитала.

Айдар Амребаев предполагает, что во время встречи Шольц озвучит планы о строительстве завода по производству лития в Восточном Казахстане, о котором говорилось ранее.

"Это довольно большой проект. Там объем инвестиций порядка 500 миллионов долларов. Это в интересах Казахстана и Германии тоже, поскольку литий является одним из основных элементов в производстве современных чипов", - сказал политолог.

Также, Амребаев считает, что на повестке переговоров глав государств мог быть еще один большой проект в Актау.

"Проект реализуется совместно со шведско-германской компанией. Там размеры инвестиций составляют 50 миллиардов долларов. Это достаточно серьезная инвестиция, она нуждается в политическом прикрытии. Я думаю, что переговорный процесс Касым-Жомарта Токаева и Олафа Шольца, безусловно, затронул и эту тему тоже", - отметил он.

Казахстан как диалоговая площадка

Интересным моментом стало обсуждение возможности Казахстана выступить в качестве площадки для мирных переговоров по Украине с Россией. Германия, несмотря на сложную международную обстановку, стремится наладить диалог и ищет партнеров для этой цели.

"Казахстан, обладая хорошими отношениями с Россией и успешным опытом в проведении переговоров, например, межсирийских и между Арменией и Азербайджаном, имеет все шансы стать такой площадкой. Есть у Казахстана шансы стать местом, где можно попытаться сдвинуть ситуацию с украинским кризисом с мертвой точки", - отметил Айдар Амребаев.

Политолог Риззат Тасым отмечает, что Казахстан, как ответственный партнёр и транспортный узел в регионе, предлагает усиление экономической составляющей и отхода от протекционистских действии.

"Первый официальный визит Олафа Шольца в Казахстан проходит на фоне сложной дихотомии между усилением санкционной политики и необходимостью диверсификации торговых и энергетических путей. При этом Казахстан последовательно и осторожно, через дипломатические каналы, убеждает западных партнёров в несостоятельности продвижения санкционных механизмов, напрямую затрагивающих страну. Астана подчеркивает, что ее позиция не продиктована простым нежеланием присоединиться к санкциям, а объективными причинами. Быть может, из-за этого Шольц был более сдержанным в высказываниях, нежели в Узбекистане", - сказал Тассым.

Гуманитарные связи

Риззат Тасым добавляет, что за занавеской политических баталий и сложных дипломатических манёвров, в тени остаётся гуманитарный блок. Тем не менее, по словам политолога, именно гуманитарные связи могут стать основой для долгосрочных, устойчивых отношений между странами, что в перспективе может оказаться важнее, чем сиюминутные политические расчёты.

"Этнические связи между Казахстаном и Германией, основанные на значительной немецкой диаспоре в Казахстане и исторической миграции немцев из этого региона, так называемая, "этноэкономика", остаются недостаточно использованным ресурсом. В нынешних обстоятельствах, когда обе страны стремятся к диверсификации своих экономик и укреплению партнёрства в разных секторах – она могла бы стать мостом для более тесного взаимодействия в области инвестиций, торговли и технологий.

Личная заинтересованность Шольца

Кандидат политических наук, генеральный директор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева увидела в визите Олафа Шольца в Казахстан неоднозначные причины.

"Думаю, что основная цель визита связана с решением проблем, которыми сталкивается экономика Германии. Я предполагаю, что основные вопросы будут связаны с транзитом газа и нефти. Сегодня экономика Германии испытывает серьезные трудности, кроме того, светофорное правительство Германии, которое возглавляет Шольц, теряет поддержку в обществе. Региональные выборы показывают, что рейтинг самой социал-демократической партии, членом которой является Шольц, сегодня уступает ультраправым популистским партиям. Поэтому Шольцу нужно находить решения для этих проблем", - сказала Толганай Умбеталиева.

Кроме того, по её словам, на повестке дня стоит и вопрос о том, будет ли кандидатура Шольца выдвинута от партии социал-демократов в качестве кандидата в канцлеры в 2025 году на федеральных выборах.

"Внутри партии есть мнение, что следует выдвинуть более популярного политика, чем Шольц. Сегодня это нынешний министр обороны Германии. Поэтому Шольц должен предложить решение трем важным проблемам: решение вопросов в газе и нефти; решение вопросов миграции и предложение решения войны в Украине. С Узбекистаном Шольц будет решать вопросы миграции. Как известно, у Германии нет взаимоотношений с Талибаном, поэтому они предлагают Узбекистану этот вопрос регулировать. То есть, Германия будет отправлять мигрантов из Афганистана в Узбекистан, а Ташкент уже дальше в Афганистан. А с Казахстаном будет решать экономические вопросы", - отметила эксперт.

При этом, она считает, что решения, которые будут обсуждаться, серьёзно не повлияют на повседневную жизнь людей, но решения в сфере транзита нефти, может позволить продолжить политику диверсификации транзита казахстанской нефти.

Обсуждение региональных инициатив

Сегодня в Астане проходит второй саммит "Центральная Азия плюс Германия". Эксперты отмечают, что формат "С5 +" становится популярным и привлекает внимание всего мирового сообщества.

"Сейчас формат "С5 +" является достаточно популярным. В прошлом году прошли переговоры в Вашингтоне – "С5 + США". В китайском городе Сияне также прошла встреча "Китай + ЦА". Там даже был создан секретариат. В этом плане немецкий канцлер ставит такую амбициозную задачу инициировать какие-то новые подходы в решении актуальных вопросов", - сказал Айдар Амбребаев.

С ним согласился и Риззат Тасым. По его мнению, жесткая поляризация по ключевым вопросам международной повестки приводит к патовым ситуациям, мешая принятию долгосрочных решений, что будет способствовать еще большим разногласиям, особенно в ситуации сложных и неопределенных политико-экономических перспектив ближайших лет.

"В этой связи, на мой взгляд, большим потенциалом обладает плодотворно апробированный странами ЦА формат "Центральная Азия +", который в дальнейшем будет расширяться по охвату участников и кругу поднимаемых вопросов", - сказал политолог.

Эксперты отмечают, что Германия выражает заинтересованность в реализации новой инициативы, направленной на зеленые технологии и устойчивое развитие, что также совпадает с интересами Казахстана.

Среди обсуждаемых тем на втором заседании в формате "С5 + Германия" должны быть вопросы актуализации транспортного коридора в обход России и меры по сокращению климатических изменений. Германия, инициировавшая программу "Зеленая Центральная Азия", проявляет активность в вопросах рационального использования водных ресурсов, что станет важным шагом для региона.