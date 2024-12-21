После нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге в город с визитом приехал канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Вместе с ним на месте трагедии оказались министр внутренних дел Нэнси Фезер, министр юстиции Фолькер Виссинг, министр окружающей среды Штеффи Лемке и лидер парламентской группы "Союза" Фридрих Мерц.

Приехавшие в Магдебург политики вместе с премьер-министром земли Саксония-Анхальт Райнером Хазелоффом посетили место преступления в центре города.

"Мои мысли — с жертвами и их семьями. Мы на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Я благодарю самоотверженных спасателей в эти тревожные часы", — написал ранее Шольц в соцсети X.

Накануне уроженец Саудовской Аравии врезался на автомобиле в толпу посетителей новогодней ярмарки. По последним данным, как минимум четыре человека погибли, около 200 пострадали. Нападавшим оказался врачом-психиатром, который работал в Германии по лицензии.