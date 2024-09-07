Олаф Шольц посетит Казахстан по приглашению Токаева

По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".