Олаф Шольц посетит Казахстан по приглашению Токаева
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
119Фото: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS
По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках визита в Астане пройдут переговоры на высшем уровне, а также состоится вторая встреча в формате "Центральная Азия + Германия".
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