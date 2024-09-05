Окрашивание денег и цифровой тенге: в Антикоре обсудили реализацию поручений президента

В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жумагали состоялось оперативное совещание с участием личного состава. Обсуждены шаги по реализации поручений президента, озвученных 2 сентября в Послании народу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель Агентства подчеркнул необходимость усиления работы по обеспечению верховенства закона и бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

Для антикоррупционной службы актуальными остаются вопросы, связанные с обеспечением целевого использования бюджетных средств, в том числе выделяемых на строительство дорог, школ, объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры.

В рамках поручения президента продолжается мониторинг строительства автодорог по всей территории республики, проводится анализ нормативной базы и организации всех процессов. По результатам будут приняты меры по исключению коррупционных рисков.

Глава службы особо остановился на установках Главы государства по дальнейшей цифровизации. Подразделениям поручено качественно подойти к проекту по "окрашиванию денег", реализуемому Агентством совместно с Нацбанком и Минфином.

В этом году запланировано пилотное апробирование "Цифрового тенге" при строительстве отдельных участков автомобильных и железных дорог, а также кредитованию сельского населения в рамках проекта "Ауыл аманаты" в Акмолинской области.

В свете поручений президента о необходимости пресечения преступной практики хищения госсредств в аграрном секторе, одним из направлений для внедрения "окрашивания денег" выбраны инвестсубсидии на покупку сельхозтехники и оборудования.

Отдельным предметом обсуждения стали тезисы Главы государства о необходимости укрепления кадрового потенциала страны и совершенствования системы образования. Антикоррупционной службой ведётся комплексная работа по предупреждению и пресечению правонарушений при использовании фонда оплаты труда педагогов. Для устранения причин и условий коррупции совместно с министерствами просвещения, финансов и цифрового развития реализуется Дорожная карта.

В рамках комплексной работы уже создаются правовые и технические условия для оцифровки процесса планирования и освоения, что значительно минимизировало хищения бюджетных средств в данной сфере.

В ходе совещания также отмечена необходимость работы по защите бизнеса, созданию благоприятных условий для инвестиций и возврату незаконно полученных активов.

Территориальными подразделениями Агентства в регионах будет придан новый импульс проекту "Бизнеске жол", направленный на исключение незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и устранение адмбарьеров.

По итогам совещания председателем Агентства даны поручения о неукоснительном и качественном исполнении поручений президента страны.