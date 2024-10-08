Окончательные итоги референдума огласила ЦИК

Центральная комиссия референдума РК озвучила итоги республиканского референдума, передает BaigeNews.kz.

Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, согласно полученным данным, общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 миллионов 284 тысячи 487 человек.

"Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 миллионов 820 тысяч 204 человека, или 63,66 процента от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум составило 5 миллионов 561 тысяча 937 человек или 71,12 процента.

Таким образом референдум считается состоявшимся", - сказал Абдиров на заседании Центральной комиссии референдума.