Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал поправки в Налоговый кодекс, который обсуждался депутатами, передает BaigeNews.kz.

"Я думаю, депутаты правильно отметили, что Налоговый кодекс – это вопрос не только налогов, но и справедливости в обществе. Налогооблажение – очень чувствительная сфера. Потому что каждый гражданин Казахстана, каждая семья, каждый казахстанский бизнесмен будут непосредственно чувствовать последствия решений, которые мы принимаем сегодня", - отметил он.

Обсуждение проекта Налогового кодекса продолжается с сентября.

"Изначально по многим вопросам у Мажилиса и Правительства были разные позиции. В процессе обсуждения депутаты, работая в тесном взаимодействии с Правительством, после бурных дискуссий пришли к общему решению по некоторым спорным вопросам", - добавил спикер.

Ерлан Кошанов остановился на основных из них:

Первое. Пришли к общему согласию по ставке налога на добавленную стоимость. Это самый актуальный вопрос, который беспокоил общество.

Предложенный Правительством предельный порог в 15 млн тенге повышен до 40 млн тенге. Вы только что услышали позицию Правительства, озвученную господином Жумангариным.

Второе. Каждый платит налоги соразмерно своим доходам. Например, для малого и среднего бизнеса, занимающегося торговлей, обслуживанием, производством товаров, будет действовать специальный налоговый режим. То есть полностью сохраняется возможность заниматься бизнесом без налога на добавленную стоимость с размером налога в 4 процента. В целях расширения этих возможностей будет разработан "запретительный список". Это одно из важных решений. Это также значительно расширит сферу применения специального налогового режима.

Третье. Будут сокращены послабления для крупного бизнеса. Сегодня об этом было много сказано. А для банков и игорного бизнеса будет увеличен подоходный налог. Словом, это не отразится на карманах простых гражданах. Это то, что и предусматривала новая налоговая политика.