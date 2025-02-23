Около тысячи авто проводили полицейские по трассам в Актюбинской области
В регионе третий день бушует метель.
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
65Фото: скриншот с видео
В Актюбинской области третий день бушует метель: полиция обеспечивает безопасность дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
"Из-за непогоды сотрудники патрульной полиции сопроводили около тысячи автомобилей, следя за порядком на дорогах. Призываем водителей быть внимательными в пути, проверять техническое состояние своих авто и избегать поездок в условиях непогоды", — говорится в сообщении.
Как сообщили в "КазАвтоЖоле", к этому часу возобновилось движение по закрытому из-за непогоды участку трассы "Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ" от села Карауылкелды границы с Атырауской областью.
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