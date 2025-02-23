  • 23 Февраля, 14:56
  • BAIGENEWS

Около тысячи авто проводили полицейские по трассам в Актюбинской области

В регионе третий день бушует метель.

Сегодня, 14:15
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: скриншот с видео

В Актюбинской области третий день бушует метель: полиция обеспечивает безопасность дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Из-за непогоды сотрудники патрульной полиции сопроводили около тысячи автомобилей, следя за порядком на дорогах. Призываем водителей быть внимательными в пути, проверять техническое состояние своих авто и избегать поездок в условиях непогоды", — говорится в сообщении.

Как сообщили в "КазАвтоЖоле", к этому часу возобновилось движение по закрытому из-за непогоды участку трассы "Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ" от села Карауылкелды  границы с Атырауской областью.

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