В Актюбинской области третий день бушует метель: полиция обеспечивает безопасность дорожного движения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"Из-за непогоды сотрудники патрульной полиции сопроводили около тысячи автомобилей, следя за порядком на дорогах. Призываем водителей быть внимательными в пути, проверять техническое состояние своих авто и избегать поездок в условиях непогоды", — говорится в сообщении.

Как сообщили в "КазАвтоЖоле", к этому часу возобновилось движение по закрытому из-за непогоды участку трассы "Актобе-Кандыагаш-Доссор-Атырау-граница РФ" от села Карауылкелды границы с Атырауской областью.