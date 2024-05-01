Около трёх тысяч пострадавших от паводков семей в СКО уже получили выплаты

Единовременные вывлаты в СКО уже получили около трёх тысяч семей, чьи дома пострадали от подтоплений. Об этом на брифинге в СЦК рассказал руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин, передаёт BaigeNews.kz.

"В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 3807 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2972 семей, общая сумма выплаченных средств более миллиарда тенге", ― сказал Серик Гайсин.

Он уточнил, что всего в региона обследовано 347 домов, проведена оценка - 125, из которых 23 подлежат восстановлению. Также спикер отметил, что территории города подтоплено 34 дачных товарищества.

Напомним, к этому часу в эвакопунктах страны остаются 6 377 человек. Воду откачали из 7 184 жилых домов и 2 844 дворов в Северо-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. 41 195 эвакуированных из-за паводков казахстанцев уже вернулись в свои дома.