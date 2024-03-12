Около трёх тысяч абонентов остались без света в Шымкенте
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
136Фото: Servernews
В Шымкенте из-за аварийной ситуации жители нескольких микрорайонов остались без света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
"В связи с аварийной ситуацией сегодня в микрорайонах "Достык", "Нуршуак", "Северо-Запад", "Солтустик Саяжай" без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов.
В настоящее время специальная бригада проводит соответствующие ремонтные работы для устранения неисправностей", - говорится в сообщении.
Жилые дома подключат к электричеству в течение 2 часов.
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