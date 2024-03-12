  • 12 Марта, 16:08
  • BAIGENEWS

Около трёх тысяч абонентов остались без света в Шымкенте

Сегодня, 14:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Servernews Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
136
Фото: Servernews

В Шымкенте из-за аварийной ситуации жители нескольких микрорайонов остались без света, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"В связи с аварийной ситуацией сегодня в микрорайонах "Достык", "Нуршуак", "Северо-Запад", "Солтустик Саяжай" без электроснабжения остались более 3 тысяч абонентов.

В настоящее время специальная бригада проводит соответствующие ремонтные работы для устранения неисправностей", - говорится в сообщении.

Жилые дома подключат к электричеству в течение 2 часов.

Самое читаемое

Наверх