Около трёх тонн наркорастения вырастил алматинец во дворе дома

742 куста наркорастения выращивал алматинец на своём земельном участке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации облполиции, житель Алматы на принадлежащем ему земельном участке, расположенном близ с. Тургень, занимался культивированием запрещенных растений.

"Данный факт зарегистрирован в УП Енбекшиказахского района по ст. 300 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники полиции задержали 44-летнего жителя Алматы. Во время обыска участка было изъято 742 куста каннабисного растения, общей массой около 3 тонн", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

В настоящее время начато досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз. Задержанный водворен в ИВС районной полиции.