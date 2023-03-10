Около трех тысяч иностранных студентов обучаются в КазНУ

Фото: akorda.kz

Глава государства принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. В ходе встречи президенту были представлены результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира. Реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов. В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).