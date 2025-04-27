В природном заповеднике Нахаль-Прат к востоку от Иерусалима вспыхнул мощный пожар. В момент возгорания в районе находились около 100 отдыхающих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Вести Израиля.

Для эвакуации людей к месту происшествия направлены пожарные расчеты, спасатели армейского подразделения 669, а также большое количество машин скорой помощи. Из-за сложного рельефа территории, доступ к очагам возгорания затруднен. На помощь пожарным привлечены специальные самолеты для тушения огня.

В спасательной организации "Ихуд-хацала" выразили обеспокоенность тем, что в условиях сильного ветра вдоль русла ручья может образоваться "огненный коридор", что создает дополнительную угрозу для туристов.

"На месте работают пожарные, продолжается эвакуация отдыхающих. Операцию осложняют труднодоступные участки и быстрое распространение огня", — говорится в официальном сообщении пожарной службы.

Для координации спасательных работ также привлечены волонтеры, сотрудники полиции, Управления охраны природы и парков Израиля.

Нахаль-Прат — популярная туристическая зона, известная своими природными источниками, бассейнами и живописными каньонами Иудейской пустыни. Помимо природных достопримечательностей, здесь расположены археологические памятники и монастырь византийской эпохи.

Работы по ликвидации пожара и эвакуации людей продолжаются.