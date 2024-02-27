Около сотни скотокрадов задержаны за три дня в Казахстане
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
196Фото: Polisia.kz
Более четырёх тысяч сотрудников полиции и 400 специалистов управлений сельского хозяйства провели в течение трёх дней оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, стражи порядка проверили более 3,5 тысячи мясных рынков, павильонов и забойных цехов.
Им удалось раскрыть 141 кражу скота. За их совершение полицейские задержали 94 человека, в том числе 12 преступных групп.
Более 360 голов скота стражи порядка вернули владельцам.
Кроме того, полицейские выявили около 800 нарушений в области ветеринарии, а также около двух тысяч нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных.
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