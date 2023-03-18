Около полусотни дачных домов подтопило в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Талые воды хлынули в дачные общества "Ягодка", "Парус", "Вишнёвый сад", "Путеец" пару дней назад.

"16 марта нам пришлось спасать дачи. Собрались все местные, поехали на дамбу, начали в мешки набирать песок. Потом в одном месте удержали воду, она пошла в другом месте. Мы перекинулись туда. Дачники справлялись сами, были сотрудники ДЧС, но помощи нам не оказывали. Люди живут тут круглый год, есть семьи с детьми. Конечно, тех, кого затопило, они уехали", — рассказала жительница дач "Вишнёвый сад" Наталья Борзикова.

Женщина говорит, что возможно будет ещё больше воды и дачники бояться потопа, который был в 2011 году.

"35 дачных домов подтопило в обществе "Ягодка". Вода хоть и небольшая, но подтопила основательно, людей всё же эвакуировали. На сегодня уровень воды в Деркуле спал. Мы ежедневно выезжаем по дачным товариществам. Там, где есть угроза паводка, люди своими силами укрепляют дамбы", — рассказал председатель правления общественного объединения "Западно-Казахстанское общество садоводов-огородников" Андрей Заозёров.

По его словам, 16 марта в Чагане повысился уровень воды и подтопило 15 домов в дачном обществе "Путеец". Также в зоне угрозы подтопления находятся садоводческие товарищества "Бирюса", "Звёздочка", "Энергетик". Те дачные общества, которые находятся вдали от водоёмов, подтапливает лишь талыми водами, но не сильно.