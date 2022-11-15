Около половины погибших при пожарах были в состоянии алкогольного опьянения - МЧС РК

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В Казахстане с начала года зарегистрировано 9 647 пожаров, в которых погибли 249 человек, 212 получили ожоги и отравления различной степени тяжести. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства РК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным министра, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отмечено незначительное снижение пожаров на 2,2 процента, число погибших на 18,6 процента, травмированных на 40,8 процента. Большинство пожаров произошли в жилом секторе.

"Количество погибших при пожарах увеличилось в Алматы, Астане, Костанайской и Акмолинской областях. Из общего числа погибших 107 человек, или 43 процента, находились в состоянии алкогольного опьянения. В 60 процентах случаев, на пожарах гибнут безработные и пенсионеры, то есть лица, не вовлечённые в систему обучения требованиям пожарной безопасности по месту работы или учёбы", - сказал министр.

В текущем году отопительный сезон начался с первого октября и с этого времени в жилом секторе произошли 835 пожаров.

"На сегодня зарегистрированы факты групповой гибели и травмирования в жилом секторе. Так, 30 сентября 2022 года в Актюбинской области в результате пожара во временном жилом строении получили ожоги и госпитализированы в больницу четыре человека. 25 сентября 2022 года в области Жетысу в результате пожара в жилом доме погибли три человека, из которых один ребёнок", - добавил Юрий Ильин.

Министр рассказал, что согласно научным исследованиям в области пожарной безопасности, гибель человека при пожаре наступает уже через 5-6 минут после его возникновения. При этом в нашей стране время прибытия пожарных подразделений составляет в городе – 10 минут, в сельских населённых пунктах – 20 минут. В Казахстане гибель людей регистрируется на каждом 30-м пожаре, что в два раза реже, чем в России (один погибший на 18 пожаров) и в три раза меньше, чем в Беларуси (один погибший на 12 пожаров). Однако, данный показатель выше, чем в США в 11 раз (один погибший на 360 пожаров), в Великобритании - в 14 раз, во Франции - в 32 раза.

Эти результаты в указанных странах, по его словам, достигаются реализацией одного из двух направлений в сфере противопожарной защиты. Первое – это прибытие пожарных в городах в течение пяти минут. В Казахстане достичь такого показателя сложно с экономической точки зрения, ведь для этого нужно увеличить число пожарных частей в два раза.

"Наиболее приемлемо второе направление, то есть активное внедрение систем "пассивной" защиты населения, предназначенных для раннего обнаружения пожара, оповещения людей и, соответственно, их своевременным выходом из опасных зон. В целях исключения фактов травмирования и гибели людей, а также минимизации ущерба от пожаров в прошлом году МЧС внесли соответствующие изменения в государственные нормативы в области архитектуры и градостроительства, в части обязательных требований по оборудованию жилых домов высотой до десяти этажей установками пожарной сигнализации, а также обязательности требований по оснащению анализаторами загазованности всех газифицированных помещений. На сегодня проектирование жилых домов уже ведётся в соответствии с новыми нормативами", - добавил он.

Продолжается работа по внедрению современных технологий в работу по предупреждению и ликвидации пожаров. Автоматизация рабочих мест дежурно-диспетчерских служб успешно реализована в территориальных подразделениях МЧС Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областей.

В Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Улытауской, Жетысуской,Туркестанской областях разработка и внедрение цифровых технологий на стадии рассмотрения.