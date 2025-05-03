В Казахстане в 2025 году стартует крупнейшая за последние годы программа по диверсификации посевных площадей. Впервые меры охватят порядка 1 миллиона гектаров сельхозугодий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Программа реализуется в рамках поручения Президента и нацелена на повышение устойчивости агропромышленного комплекса страны. Главный акцент сделан на сокращение зависимости от монокультуры — прежде всего зерновых — и расширение площадей под высокорентабельные и востребованные на рынках культуры.

"В этом году планируется значительное увеличение посевов бобовых, масличных и кормовых культур. Под масличными культурами будет засеяно более 3,3 млн гектаров — на 378 тыс. га больше, чем в прошлом году. Площадь подсолнечника достигнет рекордных 1,4 млн га, льна — вырастет на 181 тыс. га, сафлора — на 52 тыс. га, рапса — на 28 тыс. га. Посевы кормовых культур увеличатся на 127 тыс. га, что позволит укрепить кормовую базу для животноводства и повысить эффективность севооборота", — сообщили в ведомстве.

В то же время посевы пшеницы за два года были сокращены на 750 тыс. га, из них 187 тыс. — в текущем году. Взамен аграрии увеличат площади под ячменем и гречихой — на 158 тыс. и 41 тыс. га соответственно.

На фоне прошлогодних проблем с урожайностью площадь сахарной свеклы будет снижена до 18,4 тыс. га. В то же время организованные хозяйства нарастят посевы картофеля на 11,3 тыс. га для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Площадь хлопчатника в целях экономии водных ресурсов составит 135 тыс. га, при этом 50 тыс. га займёт капельное орошение, тогда как традиционное выращивание будет сокращено на 21,4 тыс. га.

Как подчёркивают в Минсельхозе, новая структура посевов обеспечит внутренние потребности страны в ключевых продуктах и повысит продовольственную безопасность Казахстана.