Около двух тысяч долларов зарабатывают сотрудники международного Центра по ЧС в Казахстане

Фото: gov.kz

Международный Центр по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий могут открыть в Алматы. Соглашение по вопросам его функционирования на территории Казахстана сегодня одобрили в сенате. Сколько зарабатывают сотрудники центра, рассказал вице-министр МЧС РК Ибрагим Кульшимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, заработная плата сотрудников выплачивается в соответствии с международными стандартами.

"В Центре определён состав сотрудников. Рабочие направляются в Центр по квотам со стороны Казахстана и Кыргызстана. Отправляется по пять человек с каждой стороны. Все они сотрудники МЧС. В соответствии с международными нормами они командируются в Центр. За ними сохраняется место работы, трудовой стаж. Но заработная плата выплачивается по международной линии", - сказал вице-министр.

Он отметил, что директор этого Центра меняется каждые три года.