В Управлении природоохранной полиции Департамента полиции Мангистауской области подвели итоги работы за 2024-ый год. В области природоохранного законодательства было зарегистрировано 43 преступления за незаконную добычу рыбных ресурсов, других водных животных или растений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Кроме того, за указанный период к административной ответственности было привлечено 839 граждан. В частности, за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных — 110 случаев, за нарушение требований к использованию животного мира и правил охоты — 645 случаев, за нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов — 84 случая. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы.

"В общей сложности у граждан, нарушивших природоохранное законодательство, было изъято 1946 кг 286 г осетровой рыбы, 5 кг 425 г икры, 72 рога сайги и 59 туш сайги (763 кг 550 г мяса)", - говорится в сообщении.

Полиция в Мангистауской области напоминает гражданам, что за браконьерство и нарушение природоохранного законодательства предусмотрена уголовная и административная ответственность. Правоохранители призывают жителей и гостей области беречь природу и соблюдать законы.

Напомним, в Мангистау после 30-летнего перерыва возрождается профессиональное рыболовство.