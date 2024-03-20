Около двух миллионов казахстанских школьников одновременно исполнили знаменитые кюи

Во всех организациях образования страны прошел республиканский челлендж #Күйкүмбірі. Одновременно около двух миллионов казахстанских ребят исполнили кюи Құрманғазы "Балбырауын", "Адай", "Сарыарқа", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

К учащимся столичной школы-лицея имени Райымбек батыра "Қазғарыш" №50 присоединился министр просвещения РК Гани Бейсембаев. Обращаясь к участникам челленджа, глава ведомства отметил, что за последний год в стране значительно увеличилось число желающих играть на домбре.

"Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Радует, что наши школьники, вместе с ними и маленькие воспитанники детских садов, студенты колледжей проявляют активный интерес к игре на национальном инструменте. Сегодня в каждом уголке страны одновременно звучали кюи и произведения известных композиторов. Через их творения из поколения в поколение передаются наши культурные ценности. И я верю, что наше подрастающее поколение достойно продолжат традиции этого сакрального искусства", – отметил Гани Бейсембаев.

В конце челленджа вместе с 300 учащимися школы министр исполнил народный кюй. Всего к праздничной эстафете присоединились около двух миллионов казахстанских детей. Самые маленькие участники – воспитанники детского сада "Бакыт" города Семей области Абай.

Напомним, челлендж домбристов — это широкомасштабная республиканская акция в преддверии Наурыза, инициированная министерством в 2023 году. Только за последний год количество кружков домбры в Казахстане увеличилось в 5 раз. Всего на сегодня функционирует 2 тысячи кружков, в которых учатся более 100 тысяч юных домбристов.