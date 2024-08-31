Около четырёх миллионов казахстанских школьников сядут за парты в новом учебном году

В новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в школы пойдут более 3,9 млн школьников, из которых 352 тысячи – первоклассники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ведомстве отмечают, что 1 сентября после капитального ремонта в стране откроются 178 школ.

"Ещё около тысячи сельских заведений среднего образования распахнут свои двери после модернизации. Обновлены и предметные кабинеты в регионах: вместо планируемых к оснащению профильным оборудованием в соответствии с изучаемой дисциплиной 1000 классов регионами закуплены свыше 1,5 тыс", — говорится в сообщении.

Сегодня спутниковый интернет STARLINK установлен в 1 757 школах, благодаря чему скорость соединения выросла в 3 раза. В 122-х завершаются работы по подключению Интернета.

Завершена оцифровка всех учебников, электронные версии доступны школьникам на 11 платформах. При этом впервые учителя первых классов получат Индивидуальную карту развития ребенка с указанием уровня его умений и навыков через Национальную образовательную базу данных. Прорабатывается вопрос внедрения элементов искусственного интеллекта в государственный общеобязательный стандарт образования.

"Важно отметить, что повышение качества образования остается ключевой задачей Министерства и государства в целом. Так, впервые на законодательном уровне закреплено понятие "качество образования", создана новая модель Национальной системы его оценки. На сегодня принимаются конкретные меры по взаимодействию с целевыми школами, проводится точечное обучение педагогов и методистов. С нового учебного года в рамках проекта "Цифровой учитель" будет активизирована работа с обучающимися из малообеспеченных семей. Еще 1000 педагогов пройдет обучение в рамках программы "1000 лидеров изменений в образовании", при этом 134 выпускника прошлого года уже включены в руководящие составы школ", — отмечается в обзоре Правительства.

С сентября этого года во всех школах страны внедрены "Уроки безопасности", начинают свою работу Центры психологической поддержки. Штат сотрудников органов опеки увеличился на 64%, также закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка. В регионах будет реализовываться специальная программа для оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, в пилотном формате планируются к запуску антибуллинговые KiVa и "ДОСБОЛLIKE". В школах усилены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны. Обеспечено максимальное оснащение организаций образования соответствующими системами реагирования.

Неотъемлемой частью образования является воспитательная работа, и школа занимает одну из ключевых ролей в этом вопросе. С сентября 2023 года для учащихся внедрена целостная программа воспитания "Біртұтас тәрбие", в новом учебном году она заработает в обновленной версии в соответствии с общенациональными ценностями, озвученными Главой государства на III Национальном Курултае "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс". Справедливость – как принцип, ответственность – как основа, прогресс – как цель. Данные составляющие нацелены на воспитание высоконравственного, честного и успешного будущего поколения.

"В Казахстане открываются филиалы 33 зарубежных вузов, из которых 7 начнут свою работу уже в сентябре 2024 года, что отражает стремление Республики к интеграции в мировое образовательное пространство. В международных рейтингах университетов, таких как QS World University Rankings, представлено 21 казахстанское высшее учебное заведение, а в рейтинге Times Higher Education приняли участие 29 вузов, из которых 4 заняли высокие позиции. Подтверждением растущего международного сотрудничества в области образования служит реализация порядка 245 совместных обучающих и двудипломных программ. Кроме того, ежегодно выделяются средства на привлечение 200 ученых, что способствует развитию научно-исследовательской деятельности", — отмечается в обзоре.

В рамках проекта Всемирного банка "Модернизация среднего образования" разработаны и внесены в соответствующий Реестр модель педагогического образования и 30 новых инновационных программ с участием 17 казахстанских вузов, Высшей школы образования Назарбаев Университета и 2 вузов Финляндии. В 2023 году данные образовательные программы прошли пилотирование, а с 1 сентября 2024 года планируется полное масштабирование в 49 вузах.

На сегодня 25 вузов страны оснащены предметными кабинетами методики преподавания физики, химии и биологии, соответствующих требованиям современной образовательной среды, а также 14 вузов – кабинетами инклюзивного образования. Для поддержки студентов с нарушениями зрения впервые были закуплены принтеры шрифта Брайля, которые позволяют выполнять письменные задания, презентации и проектные работы.

В этом году, по поручению Главы государства, было выделено дополнительно 100 грантов для подготовки научных кадров, а также впервые внедряется программа индустриального PhD. Этот формат предполагает подготовку специалистов совместно с индустрией, что позволит решать инженерно-технологические задачи в реальном секторе экономики.

С целью модернизации образования разработана модель цифровых университетов, которая в пилотном режиме будет внедрена на базе КазНИТУ им. К.Сатпаева и ВКТУ им. Д.Серикбаева. В рамках сотрудничества с крупными, в том числе международными компаниями, такими как Coursera, Huawei и Binance Kazakhstan, были заключены меморандумы о взаимопонимании. Это позволило создать на базе 35 вузов Академии Huawei ICT, где уже порядка 350 преподавателей из 22 вузов при поддержке Binance Kazakhstan прошли обучение блокчейн-технологиям.

Кроме того, около 102 курсов Coursera переведены на казахский и русский языки, а на 2024 год выделено 40 тысяч лицензий для казахстанских студентов из 93 вузов. Учащиеся получили доступ к более чем 20 тыс. онлайн-курсов и 4 200 курсам по искусственному интеллекту от ведущих университетов мира. Для вовлечения студентов в IT-проекты, такие как OpenSearch, и приобретения отраслевого опыта был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования и компанией Amazon.

В 2024 году 15 отечественных вузов внедряют курсы Google по искусственному интеллекту для 12 тыс. студентов в рамках программы Generative AI. Два вуза – КазНПУ им. Абая и АРУ им. Жубанова – примут участие в пилотном проекте Google for Education.

Для стратегического обеспечения кадрового потенциала запущен проект "Мамандығым – болашағым", который объединяет усилия вузов, акиматов и бизнес-структур для совместной работы над подготовкой специалистов, востребованных на рынке труда. Также введен интегрированный социальный средний балл успеваемости (GPA), который учитывает степень участия студентов в общественной жизни и волонтерской деятельности.

Министерством науки и высшего образования ведется работа по снижению дефицита мест в студенческих общежитиях. В соответствии с Концепцией развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы планируется ежегодно вводить порядка 10 тыс. мест. За последние 5 лет было построено 211 общежитий, что обеспечило более 50 тыс. новых койко-мест для студентов. В 2024 году планируется завершить строительство 27 общежитий с вводом дополнительных 10 576 мест. К августу текущего года уже введено в эксплуатацию 17 общежитий на 4 650 мест.

Министерством также разработан проект приказа об увеличении размера государственного заказа для государственных вузов в Астане и Алматы, где отмечается дефицит земельных участков. В рамках этой инициативы при реконструкции зданий под общежития финансирование будет увеличено с 92 МРП на одно койко-место в год до 182 МРП, что позволит улучшить условия проживания студентов в данных мегаполисах.

Иллюстрации: primeminister.kz