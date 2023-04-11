Около 800 заявок подали молодые бизнесмены на микрокредиты в АКК

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Молодые бизнесмены подали 761 заявку на получение льготного микрокредита в Аграрную кредитную корпорацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

Кредиты выдаются под 2,5 процента годовых и предоставляются молодёжи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов.

"Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более пяти лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО "Аграрная кредитная корпорация". Размер микрокредита может составлять до пяти миллионов тенге, а максимальный срок участия – от пяти лет (на любые цели), до семи лет (для проектов в сфере животноводства)", — говорится в сообщении.

Получателям микрокредитов предоставляют льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита. Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При его отсутствии возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

Для подачи заявки в филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" необходимо сдать следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

бизнес-план по проекту;

справка из обслуживающего банка о наличии счёта;

справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;

отчёт об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;

документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:

приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);

приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);

производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;

организации и (или) развития игорного бизнеса;

деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;

выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и\или алкогольной продукции;

погашения кредиторской задолженности;

личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты. Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе чётких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с чётким планом действий.

В настоящее время заявки на получение микрокредитов принимаются в 16 областях и городах Астана, Алматы, Шымкент. В Восточно-Казахстанской области приём заявок начнётся в ближайшее время.