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  • Около 80 процентов опрошенных поддерживают проведение досрочных президентских выборов - исследование
mgpu.ru 22 Сентября, 16:17
633
Фото: mgpu.ru

Около 80 процентов опрошенных поддерживают проведение досрочных президентских выборов - исследование

С 15 по 19 сентября онлайн-платформой для социологических исследований Qalaisyn был проведен экспресс-опрос, чтобы определить отношение казахстанцев к проводимым в стране политическим реформам, сообщает BaigeNews.kz.

Исследование проводилось среди 1200 казахстанцев от 18 лет и старше в 20 регионах страны с выборочным охватом городов и сел в каждой области. Результаты опроса можно экстраполировать на все население Казахстана – выборка исследования составлена с учетом особенностей социально-демографических и территориальных принадлежностей жителей страны.

Отвечая на вопрос о проведении внеочередных выборов президента этой осенью, 77,68% респондентов поддержали это предложение. 8,77% выразили противоположную точку зрения. Еще 13,55% не определились с выбором.

На вопрос о том, какие изменения произошли в стране после проведения референдума по конституционным поправкам, подавляющее большинство опрошенных (71,83%) отметили, что ощущают положительные изменения в жизни страны. К ухудшению ситуации склоняются 4,34% участников исследования. Менее четверти казахстанцев (23,83%) считают, что никаких изменений не произошло.

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#соцопрос #выборы президента
Журналист
22 Сентября, 16:17
633
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