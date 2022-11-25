Около 74 миллиардов тенге запланировали на АСП в 2023 году

"В 2023 году на предоставление АСП запланировано выделение 73,9 миллиарда тенге, из них в республиканском бюджете предусмотрено 59 миллиардов тенге непосредственно на оказание адресной соцпомощи на каждого члена семьи и еще 9,5 миллиарда тенге на денежные выплаты вместо ГСП. Это позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей", – сказала министр.

Министр труда и социальной защиты населения рассказала, как будет усилена адресная социальная помощь, передает BaigeNews.kz . По ее словам, с 2023 года будет увеличена соцподдержка детей из малообеспеченных семей за счет монетизации гарантированного социального пакета (ГСП), предоставляемого детям в возрасте от года до шести лет.

Глава ведомства подчеркнула, что контингент для назначения АСП будет определяться посредствам Цифровой карты семьи, а выплаты будут осуществляться через НАО "ГК "Правительство для граждан". Это позволит обеспечить адресность и прозрачность оказания соцпомощи.

При этом глава Минтруда акцентировала внимание представителей местных исполнительных органов на необходимости вовлечения трудоспособных получателей АСП в активные меры содействия занятости.