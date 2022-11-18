Около 700 тысяч человек получили АСП с начала 2022 года

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Адресную социальную помощь получили 699,1 тысяч казахстанцев, передает BaigeNews.kz. Это данные на 1 ноября 2022 года. Общая сумма выплат составила 64,5 миллиарда тенге.

"АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Более 190 тысячам детей из числа получателей АСП в возрасте от года до шести лет был назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

В Минтруда напомнили, что в связи с действием режима ЧП в январе 2022 года гражданам, получавшим АСП в 4 квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на первый квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал Электронного правительства. Сейчас казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала Электронного правительства.