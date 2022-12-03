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  • Около 700 мёртвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Дагестане
pixabay.com Сегодня, 22:58
120
Сегодня, 22:58
120
Фото: pixabay.com

Около 700 мёртвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря в Дагестане

На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак обнаружено около 650–700 туш мёртвых тюленей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Специалисты продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.

Число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены. Эксперты уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования.

 

Видео: vk.com/zkturrru
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#экология
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:58
120
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