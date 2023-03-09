Около 70 тысяч грузовиков пересекли госграницу без таможенного контроля — сенатор

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Нарушения законности с использованием инспекционно-досмотровых комплексов при осуществлении таможенного контроля в своём депутатском запросе поднял сенатор Андрей Лукин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

По словам депутата, груженные авто и железнодорожные вагоны при пересечении границы должны обязательно проходить проверку на инспекционно-досмотровых комплексах. Это делается для выявления правонарушений в области таможенного регулирования на 32 специальных комплексах, установленных на границе.

"В период с 1 января по 1 октября 2022 года 68 580 транспортных средств с грузом пересекли границу без таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотровых комплексов ввиду их не функционирования по различным причинам. При этом длительность неисправности составляла от одного до 181 дней. При нефункционировании инспекционно-досмотровых комплексов обязательному досмотру подлежат лишь отдельные группы товаров согласно профилям риска. Указанные обстоятельства создают условия для коррупции и увода от ответственности недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности", — отметил Андрей Лукин.

Для решения этого вопроса депутат предложил правительству предпринять ряд конкретных мер, направленных на модернизацию и техническое дооснащение инспекционно-досмотровых комплексов, а также принять провести ревизию инспекционно-досмотровых комплексов и проверку на соответствие закупаемых инспекционно-досмотровых комплексов.