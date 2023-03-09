main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Около 70 тысяч грузовиков пересекли госграницу без таможенного контроля — сенатор
atameken.kz Сегодня, 13:49
202
Сегодня, 13:49
202
Фото: atameken.kz

Около 70 тысяч грузовиков пересекли госграницу без таможенного контроля — сенатор

Нарушения законности с использованием инспекционно-досмотровых комплексов при осуществлении таможенного контроля в своём депутатском запросе поднял сенатор Андрей Лукин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

По словам депутата, груженные авто и железнодорожные вагоны при пересечении границы должны обязательно проходить проверку на инспекционно-досмотровых комплексах. Это делается для выявления правонарушений в области таможенного регулирования на 32 специальных комплексах, установленных на границе.

"В период с 1 января по 1 октября 2022 года 68 580 транспортных средств с грузом пересекли границу без таможенного контроля с использованием инспекционно-досмотровых комплексов ввиду их не функционирования по различным причинам. При этом длительность неисправности составляла от одного до 181 дней. При нефункционировании инспекционно-досмотровых комплексов обязательному досмотру подлежат лишь отдельные группы товаров согласно профилям риска.  Указанные обстоятельства создают условия для коррупции и увода от ответственности недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности", — отметил Андрей Лукин.

Для решения этого вопроса депутат предложил правительству предпринять ряд конкретных мер, направленных на модернизацию и техническое дооснащение инспекционно-досмотровых комплексов, а также принять провести ревизию инспекционно-досмотровых комплексов и проверку на соответствие закупаемых инспекционно-досмотровых комплексов.

 

 

 

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Нарушения #таможня #граница #грузовик #сенаторы
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:49
202
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх