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pxhere.com Сегодня, 08:50
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Сегодня, 08:50
90
Фото: pxhere.com

Около 70 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

За сутки, 25 января, коронавирусом в Казахстане заразились 68 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 1 743 человек (–1 598+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 108 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 635 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – три пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:50
90
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