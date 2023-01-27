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Сегодня, 08:50
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90Фото: pxhere.com
Около 70 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
За сутки, 25 января, коронавирусом в Казахстане заразились 68 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.
На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 1 743 человек (–1 598+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 108 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 635 человек.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии – три пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – три пациентa,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
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