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Около 65 человек пропали без вести после оползня в Непале

Сегодня, 12:06
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 12:06
Сегодня, 12:06
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Непале около 65 человек пропали без вести после того, как оползень снес два пассажирских автобуса в реку, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР24". Авария произошла утром в пятницу.

Один автобус следовал в Катманду, в нем находились 24 человека, а в другом транспортном средстве – 41 человек. Три пассажира в момент удара стихии смогли выбраться из автобуса.

На месте происшествия работают спасатели, тем не менее их работу затрудняет ливень. Помимо этого, часть дороги, ведущей к месту ЧП, заблокирована из-за схода оползней, пишет газета Kathmandu Post.

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