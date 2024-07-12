Около 65 человек пропали без вести после оползня в Непале

В Непале около 65 человек пропали без вести после того, как оползень снес два пассажирских автобуса в реку, передаёт BaigeNews со ссылкой на "МИР24". Авария произошла утром в пятницу.

Один автобус следовал в Катманду, в нем находились 24 человека, а в другом транспортном средстве – 41 человек. Три пассажира в момент удара стихии смогли выбраться из автобуса.

На месте происшествия работают спасатели, тем не менее их работу затрудняет ливень. Помимо этого, часть дороги, ведущей к месту ЧП, заблокирована из-за схода оползней, пишет газета Kathmandu Post.