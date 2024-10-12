Около 600 человек эвакуируют с трассы Астана-Кокшетау на поездах
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
139Фото: rail-news.kz
В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автодороги Астана-Кокшетау АО "Пассажирские перевозки" оперативно приняло меры для обеспечения транспортной доступности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.
Как сообщила пресс-служба нацперевозчика, 12 октября 2024 года к поездам No327/328 и No623/624, курсирующим по маршруту "Астана-Кокшетау-Астана", добавлены 13 дополнительных вагонов. Это позволит перевести около 600 пассажиров.
"Национальный перевозчик держит под особым контролем перевозку пассажиров во время неблагоприятных погодных условий. Работники АО "Пассажирские перевозки" обеспечивают бесперебойное движение поездов", — заверили в компании.