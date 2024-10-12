Около 600 человек эвакуируют с трассы Астана-Кокшетау на поездах

В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автодороги Астана-Кокшетау АО "Пассажирские перевозки" оперативно приняло меры для обеспечения транспортной доступности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Как сообщила пресс-служба нацперевозчика, 12 октября 2024 года к поездам No327/328 и No623/624, курсирующим по маршруту "Астана-Кокшетау-Астана", добавлены 13 дополнительных вагонов. Это позволит перевести около 600 пассажиров.