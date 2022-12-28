Около 60 миллиардов тенге получили нуждающиеся семьи в виде АСП

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Адресную социальную помощь получили 724,1 тысяч человек из 140,6 тысяч семей, передает BaigeNews.kz. Это данные за 11 месяцев 2022 года, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

"В текущем году на эти цели из бюджета выделено 59,4 миллиарда тенге. АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом", - отметили в ведомстве.

На 1 декабря 2022 года 191,1 тысяч детей из числа получателей АСП в возрасте от года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.