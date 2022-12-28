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  • Около 60 миллиардов тенге получили нуждающиеся семьи в виде АСП
almaty.tv Сегодня, 11:39
152
Сегодня, 11:39
152
Фото: almaty.tv

Около 60 миллиардов тенге получили нуждающиеся семьи в виде АСП

Адресную социальную помощь получили 724,1 тысяч человек из 140,6 тысяч семей, передает BaigeNews.kz. Это данные за 11 месяцев 2022 года, сообщили в министерстве труда и социальной защиты.   

"В текущем году на эти цели из бюджета выделено 59,4 миллиарда тенге. АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведется работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом", - отметили в ведомстве. 

На 1 декабря 2022 года 191,1 тысяч детей из числа получателей АСП в возрасте от года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

"Учитывая предложения граждан о переводе ГСП из натурального в денежный формат, с 2023 года будет осуществлена монетизация гарантированного социального пакета для детей дошкольного возраста. Вместо предоставления набора продуктов и бытовой химии будет установлена дополнительная выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. Таким образом, родителям будет предоставлена возможность самостоятельно приобретать продукты питания детям, исходя из их индивидуальных потребностей", - сообщили в Минтруда. 

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#государственная помощь #АСП
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
152
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