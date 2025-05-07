В честь 80-летия Победы около 500 улиц получат имена героев-казахстанцев. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на военном параде в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы с особым вниманием подошли к 80-летию Победы. Во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий. Принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. В нашей стране пройдет шествие "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям"), посвященное казахстанским фронтовикам. Потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты. Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы. В эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Наша внешняя политика направлена на обеспечение этой цели. Казахи – мирный, и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу "Жаным – арымның садағасы" ("Честь дороже жизни")", — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что повышение обороноспособности страны – приоритетная задача государства.

"Мы взяли решительный курс на модернизацию Вооруженных Сил и укрепление потенциала армии. Парламент принял соответствующий Закон. Государство всегда будет поддерживать военнослужащих, сотрудников специальных органов и подразделений гражданской защиты. Сила нашей армии – в высоком моральном духе личного состава, железной дисциплине и порядке. Ваша безупречная служба – главный фактор безопасности страны и спокойствия граждан. Как прогрессивная нация мы должны неукоснительно следовать Закону и Порядку. Каждый должен быть достойным и ответственным гражданином страны", — сказал Глава государства.

"Защита Родины – высокая честь и огромная ответственность. Это священный долг каждого гражданина. Вместе мы построим Справедливый, Сильный, Безопасный и Чистый Казахстан. Пусть наш труд увенчается успехом! Пусть крепнет дух нации, а наша государственность будет вечной! Пусть гордо реет наш небесно-голубой стяг! Поздравляю всех граждан Республики Казахстан с 80-летием Великой Победы!", — отметил в своём выступлении Президент.