Около 500 авто скопилось на закрытой в непогоду трассе в Карагандинской области

Карагандинские полицейские обратились к водителям в связи с непогодой, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий ограничение движения автотранспорта в направлениях "Караганда — Астана", "Караганда — Молодёжный", "Караганда Каркаралинск", на данный момент на терминале "Темиртау" стоит около 500 автомашин. Убедительная просьба водителям воздержаться от поездок за пределы города", — сообщил командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов.

На трассе в данный момент снег, низовая метель и плохая видимость. Сотрудники "КазАвтоЖола" проводят все необходимые работы по расчистке дороги, также на месте дежурят батальоны патрульной полиции.

Напомним, ранее из-за снега и гололеда закрыли несколько участков трассы "Кызылорда-Павлодар": от Караганды до границы с Павлодарской областью и от Караганды до Каркаралинска.