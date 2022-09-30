Около 5 тонн мусора и сетей собрали на Каспии

Фото: пресс-службы ведомства

Экологи очистили акваторию Каспия от брошенных рыболовных сетей и мусора на пути миграции тюленя. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 по 20 сентября 2022 года Институтом гидробиологии и экологии было проведено обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган и прилегающей акватории залива Мангистау.

"Цель мероприятия состоит в обследовании и очищении от брошенных рыболовных сетей и мусора, располагающихся на путях миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида", - сообщили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.