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пресс-службы ведомства Сегодня, 01:17
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Фото: пресс-службы ведомства

Около 5 тонн мусора и сетей собрали на Каспии

Экологи очистили акваторию Каспия от брошенных рыболовных сетей и мусора на пути миграции тюленя. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 по 20 сентября 2022 года Институтом гидробиологии и экологии было проведено обследование и очищение от брошенных рыболовных сетей и мусора северного побережья полуострова Тупкараган и прилегающей акватории залива Мангистау.

"Цель мероприятия состоит в обследовании и очищении от брошенных рыболовных сетей и мусора, располагающихся на путях миграции каспийских тюленей в акватории и на побережье моря у Тюленьих островов (преимущественно острова Кулалы), как одного из основных потенциальных лежбищ эндемичного вида", - сообщили в пресс-службе управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

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#Мангистау #Каспий #мусор #экология
Журналист
Сегодня, 01:17
73
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