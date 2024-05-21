Более четырёх тысяч подростков вакцинировали в Атырау с начала ЧС

В целях профилактики инфекционных заболеваний, в Атырауской области с начала ЧС порядка 4 600 подростков получили прививки против вирусного гепатита А, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Атырауской области Алтынгуль Аймуратовой, в связи с паводковой угрозой в Атырау интенсивно ведется вакцинирование детей и подростков.

"Вообще-то, эти вакцины должны получать дети в возрасте до 2-х лет. Но, по различным причинам очень много детей не были привиты своевременно. Чтобы не допустить инфекционных заболеваний в охваченных паводком территориях, производится вакцинирование против вирусного гепатита А подростков, ранее не получавших такие прививки. С начала объявления в области режима ЧС, порядка 4 600 подростков в возрасте до 18 лет привиты вакцинами против вирусного гепатита А", - рассказала Аймуратова.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, в период паводка в области не зарегистрировано больных с вирусными инфекционными заболеваниями.