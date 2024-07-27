Около 400 туристов не могут вылететь из Астаны во Вьетнам

Порядка 400 пассажиров не могут вылететь из столичного аэропорта во Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ktk.kz.

Судя по той информации, которую ожидающим людям все-таки удалось выудить у работников аэропорта, самолет вьетнамских авиалиний не может покинуть аэропорт по причине поломки. По словам пассажиров рейса, его должен ремонтировать национальный авиаперевозчик Казахстана, но запчастей, подходящих для этого лайнера не нашлось.

"Пламя мы не увидели, потому что мы стояли спокойно. Нам сначала сказали, что опоздал последний пассажир, ждем его регистрации, но мы все посмеялись. А потом мы когда обратили внимание в окно, уже была пена. Мы собираем информацию как паутинку, как сплетни. Никакой информации достоверной, к нам не вышел ни один представитель", - рассказывает пассажирка рейса Татьяна Шаповалова.

Туристам пообещали, что они вылетят во Вьетнам завтра в девять вечера.