Около 400 костанайцев потеряют свои рабочие места из-за сноса рынка "Салтанат"

В городе назревает очередной скандал в сфере уличной торговли. Местные власти объявили о планах по расширению проезжей части за счет демонтажа торговых рядов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Рынок "Салтанат" работает в городе уже около 30 лет. Это несколько рядов для уличной торговли, сотни павильонов. Старожилы рынка говорят, что за собственные деньги много лет назад начали обустраивать рабочие места. Проводили свет, утепляли павильоны. Кто-то покупал бутики в кредит и до сих пор расплачивается по долгам перед банком. Каково же было удивление торгующих, когда неделю назад они узнали, что рынку осталось работать меньше года.

"Информацию о демонтаже павильонов мы узнали не от властей, а из СМИ. Никакого пояснения не получали. Администратор рынка лишь подтвердил информацию. Мы все прекрасно понимаем, что город развивается и уходит от уличной торговли, а потому расторгает договоры на дальнейшую аренду земли. Но никто из нас не думал, что снос будет в скором будущем. Я, например, только приобрела в прошлом году теплый бутик, брала кредит под ИП. Он еще не окупился, так как сезоны у нас короткие. Сказать, что все в шоке, ничего не сказать", - говорит предпринимательница Ирина Кудряшова.

Торгующим дали срок до марта следующего года, чтобы найти новые места и освободить территорию рынка. Без работы останутся 340 предпринимателей, а если взять еще нанятых ими продавцов, то в общей сложности речь идет о 400 человек.

"Я понимаю, что аким города хочет красоту навести. Но нас куда? Нам говорят: идите торговать на рынок на окраине Костаная. Кто туда пойдет? Это, конечно, не центр. И у нас свои покупатели, они знают, что можно прийти и сторговаться. Не всем по карману ходить по магазинам", - считает предприниматель Светлана Бархатова.

О том, что на новом месте придется начинать все с нуля, говорят и другие продавцы. Наталка Королева работает на рынке более 10 лет, торгует детской обувью. Говорит, что у нее есть свои постоянные клиенты, которые закупаются семьями. Они все, в основном, жители сел.

"Наш покупатель – это люди небогатые, из деревень, поэтому они на рынок приходят, торгуются с нами. А в магазинах для них дорого. Это акиму надо учитывать. А потом, кто подумал о семьях торговцев? О тех людях, которым они дают работу? Среди нас много людей предпенсионного возраста, куда мы пойдем? Есть те, у кого дети-инвалиды или старики-родители. Как им быть?", - задается вопросом Наталка Королева.

Продавцы рынка говорят, что срок до марта следующего года – слишком короткий. Потому что уличная торговля – сезонная. Предприниматели набрали товар и не успеют его распродать к этому времени. Начиная с декабря торговля стоит.

"Мы просим, чтобы нам продлили срок до конца 2026 года. Это время нам необходимо, чтобы распродать товар и подыскать подходящее место. Идти в крупный ТРЦ мы не можем, там запредельная аренда. Здесь же мы платили от 11 до 27 тысяч тенге в месяц. Нет такого большого оборота, чтобы брать товар за наличный расчет, все в кредит покупается. Нам нужно время, чтобы погасить свои долги. Это единственная наша просьба, раз уж встал вопрос о сносе рынка. Это даже крик души", - говорит предприниматель Диана Нурпеисова.

Но этот крик, власти, похоже, слышать не хотят. На последнем аппаратном совещании аким города Марат Жундубаев открыто заявил, что "ходить к нему на прием бесполезно".

"Люди собираются прийти в акимат по вопросу сноса рынка. Не нужно приходить. Рынок "Салтанат" будет работать до марта 2025 года. В следующем году мы обустроим проезжую часть и тротуары, там не будет других вариантов", - заявил Марат Жундубаев.

Продавцы рынка написали коллективное письмо и ждут решения властей. Они просят, чтобы им дали возможность поработать еще полтора года.

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