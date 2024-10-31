Около 40 человек арестованы за грабежи и разбои во время наводнения в Испании

Испанская полиция сообщила, что ночью арестовано 39 человек "в рамках специальной операции по предотвращению преступности, развернутой вокруг коммерческих районов", наиболее пострадавших от наводнения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sky News.

"Обнаружено множество украденных вещей", — заявили в полиции, опубликовав фотографии магазина, предположительно подвергшегося нападению мародеров, а также несколько предметов, изъятых сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось о том, что жертвами наводнения стали как минимум 140 человек. Власти опасаются, что число жертв будет расти, поскольку "пропавших без вести много".

В городе Валенсия, центре автономного сообщества и одноимённой провинции, здание суда превратили во временный морг. По свидетельству журналистов, сюда постоянно прибывают катафалки с телами.

Напомним, президент Казахстана направил телеграмму со словами соболезнования королю Испании.