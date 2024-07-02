Около 4 тыс водителей мопедов и самокатов привлечены к ответственности в Астане
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С наступлением летнего периода на дорогах столицы увеличилось количество водителей, управляющих мопедами и самокатами, зачастую которые нарушают правила дорожного движения нашей страны, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
В связи с этим сотрудниками полиции ДП города Астаны на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений со стороны водителей мопедов.
Полицейскими с начала года к административной ответственности привлечены около 2900 водителей мопедов и свыше 1000 водителей самокатов. На коммунальную стоянку водворены более 1000 мопедов и более 150 самокатов. Зарегистрировано 99 случаев ДТП с участием водителей мопедов, 9 случаев ДТП с участием водителей электросамокатов.
К примеру, несовершеннолетний 16-летний подросток, управляя мопедом по улице Майлина, на пересечении проспекта Момышулы, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной марки Hyundai Accent.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир мопеда были доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка.
Полиция предупреждает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
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