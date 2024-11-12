Около 4 тонн наркотиков изъяли в Казахстане с помощью служебных собак

В Казахстане свыше 3,5 тысячи преступлений раскрыто с помощью служебных собак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

"Сила, выносливость, верность и развитая интуиция — все эти качества делают полицейских собак настоящими героями на службе. Но, безусловно, одним из самых выдающихся их даров является острый нюх. Нюх собаки намного сильнее человеческого, она способна различать до 2 млн запахов – эти уникальные особенности позволяют использовать собак в служебно-розыскной деятельности. Универсальные “четвероногие полицейские” ищут людей, наркотики и взрывчатки", - рассказали в полиции.

Хвостатые помогают стражам порядка в различных задачах. Сегодня в системе органов внутренних дел служат сотни собак, из них значительное количество нацелены на выявление наркотических веществ. Стоит отметить, что собака может обнаружить не только наркотические вещества, но и их пользователей.

"За 10 месяцев с помощью служебных собак раскрыто свыше 3,5 тысячи преступлений. Проведено порядка 1200 досмотровых мероприятий. Из незаконного оборота изъято около 4 тонн наркотиков, в том числе 87 кг синтетики", - отмечено в сообщении о заслугах четвероногих полицейских.

Такие проверки на постоянной основе проводятся в аэропортах, пассажирских поездах, на вокзалах, а также в отделениях “Казпочты”.

Ранее сообщалось, что вооруженного наркосбытчика вывели на чистую воду служебные собаки.